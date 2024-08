IRREGULAR

Caminhão que carregava bananas é detido na BR-101

Os agentes patrulhavam a rodovia quando visualizaram um caminhão FORD/F4000 transportando uma carga de bananas, excedendo em muito os limites e as dimensões do veículo. Durante os procedimentos de abordagem, a equipe também flagrou que a carga estava solta e sem o dispositivo de amarração adequado. O risco deste transporte irresponsável é que a carga pode ser projetada para fora do compartimento em qualquer movimento brusco do caminhão, o que poderia ocasionar um acidente muito grave na rodovia.