TRÁFICO

PRF apreende quase 100 kg de entorpecentes em Feira de Santana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 kg de maconha e 4 kg de cocaína em Feira de Santana, na manhã desta quarta-feira (31). A apreensão aconteceu no km 429 da BR 116, em um ônibus interestadual que seguia de Irajá (RJ) com destino a Guarabira (PB).

O veículo foi abordado por volta das 10h30, durante ações de combate ao crime. Durante os procedimentos de fiscalização e checagem da documentação, os policiais perceberam um forte odor de maconha proveniente de quatro volumes no compartimento de bagagem do ônibus.

Ao vistoriar a bagagem, a equipe encontrou 152 tabletes de maconha, totalizando 94,750 kg, e quatro tabletes de cocaína, totalizando 4,10 kg. Questionado, o motorista afirmou que os volumes foram embarcados no Rio de Janeiro como encomenda. As investigações prosseguem para identificar o remetente e o destinatário das drogas.

Laboratório de drogas

Além do homem que abriu a porta, um comparsa também estava no interior do imóvel. Os dois negaram envolvimento com o tráfico, mas foram presos em flagrante.