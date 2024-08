VACINA

Campanha imuniza 160 mil animais em um mês na capital

Em um mês de Campanha Antirrábica, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador vacinou 160 mil cães e gatos na capital. A estratégia seguirá até o dia 6 de setembro, com a meta de imunizar 261 mil animais. A mobilização conta com 100 postos de saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A chefe do Setor de Vigilância e Controle da Raiva Animal e Veterinária do Centro de Controle Zoonoses (CCZ), Danielle Dantas, afirma que as iniciativas para levar a dose para a população têm tido êxito. “A adesão expressiva se dá em virtude da distribuição das equipes em locais acessíveis para que cada tutor possa, dentro da sua rotina, levar seu animal para tomar o imunizante. Entendemos que ao longo da semana útil, muitos papais e mamães de pet não conseguem dedicar esse tempo para os cuidados com a saúde, por isso, essa atividade também aos sábados e domingos, o que estimula a procura pela vacina”.