Cantora gospel Aclécia Silva morre aos 18 anos em acidente na Bahia

A cantora gospel Aclécia Silva, 18 anos, morreu em um acidente envolvendo uma ambulância do município de Ibirapitanga na tarde de quinta-feira (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no trecho da BR-101, entre Itamarati e Ibirapitanga. Os outro ocupantes da ambulância ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital de Base, em Itabuna. O noivo de Aclécia, Jeremias Silva, publicou uma mensagem no Instagram. "Eu te amarei para sempre, sei que pude dizer todos o quanto te amo. Estou sem chão, te amo pra sempre minha princesa", disse.

"Uma cantora talentosíssima, com um timbre único e com sua interpretação singular, fomos presenteados com a sua vida Aclécia e poder compartilhar de momentos com você realmente foi um presente", diz