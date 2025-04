VITÓRIA DA CONQUISTA

Cão farejador Messi localiza cocaína escondida em bolas de futebol

Ação ocorreu durante fiscalização no Km 830 da BR-116

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no último domingo (27) entorpecentes escondidos em bolas de futebol durante uma fiscalização no Km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Quem participou da apreensão foi o cão policial (K9) Messi, especializado na detecção de substâncias ilícitas. >