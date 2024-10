CURSO

Capacitação para transição de governo municipal abre vagas em Salvador

Durante os dias 26 e 27 de novembro, Salvador recebe a conferência "Transição de Governo Municipal: Estratégias para uma Gestão Eficiente", promovida pelo Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP). O evento é uma capacitação para gestores, advogados, contadores, servidores municipais e etc., para garantir transições de governo eficientes e início de mandatos estruturados. Encontro acontece no Centro de Cultura Cristã da Bahia (Cecba), no Costa Azul. As inscrições são gratuitas e realizadas no site [aqui].