NOVIDADE

Habib’s inaugura loja 100% 'fast' no Shopping da Bahia

A unidade que já existia no local foi remodelada para o autoatendimento

O Habib’s inaugurou, nesta quinta-feira (24), a segunda unidade completamente fast em Salvador, localizada no Shopping da Bahia. O modelo de loja é projetado para fazer vendas rápidas nas praças de alimentação dos shoppings, com totens de autoatendimento e diversos combos.

A loja já funciona no mesmo espaço no shopping há 20 anos, tendo sido a primeira em um estabelecimento comercial de Salvador, e está sendo remodelada para acelerar o atendimento. A primeira loja 100% fast da cidade fica no Shopping Bela Vista, atendendo às maiores demandas por praticidade nos lanches.