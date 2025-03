LUTO

Capitã da PM morre vítima de H1N1 na Bahia

Oficial tinha 38 anos; corporação lamentou perda

A capitã da Polícia Militar Milena Miranda, de 38 anos, morreu na última terça-feira (4) após sofrer complicações de uma forte gripe (H1N1). O caso foi registrado em Barreiras, no Extremo-Oeste, e a causa da morte foi confirmada por familiares. >

A oficial era lotada há dois anos no Comando de Policiamento da Regional Oeste (CPR-O) e casada com o capitão da PM Paulo Acyoli Ribeiro. Em nota, a corporação lamentou a perda. “Nossos sinceros sentimentos e solidariedade ao familiares e amigos”, desejou. >

A Prefeitura de Barreiras também se pronunciou e agradeceu à policial pelos trabalhos. “Serviu a segurança pública da nossa cidade com muita bravura e presteza”, disse. >

“[Agora] deixa um legado de força de vontade, perseverança e amor ao trabalho da segurança pública estadual. Além de seu esposo, com sua partida ela também deixa saudades eternas em seus demais familiares, colegas de farda e amigos conquistados na região Oeste da Bahia”, acrescentou. >

O velório ocorreu na terça-feira (4), no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador. Já o sepultamento está previsto para acontecer na quarta-feira (5), às 11h, no mesmo local.>