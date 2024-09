ACIDENTE

Capitão da Polícia Militar morre em batida entre caminhão e carro na Bahia

Um capitão da Polícia Militar morreu em um acidente entre um caminhão e um carro na manhã desta segunda-feira (9), na BR-116, em Manoel Vitorino, no sudoeste baiano. Clodoaldo Domingues de Oliveira Neto, de 44 anos, era capitão da 79ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Poções).

O caminhão envolvido no acidente estava carregado de botijões de gás. Clodoaldo chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu. Não há informações sobre outro feridos.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do capitão Clodoaldo. "A Polícia Militar se solidariza com a dor da família, de amigos e companheiros de profissão", diz o texto.

A Rondesp Sudoeste afirmou que a morte do capitão "deixa uma lacuna irreparável". "Com profundo pesar, lamentamos o falecimento do Capitão PM Clodoaldo Domingues de Oliveira Neto, que durante sua jornada profissional fez parte da Rondesp Sudoeste. Sua ausência deixa uma lacuna irreparável", diz.