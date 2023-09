Caravana das Flores distribuirá mudas gratuitas em Salvador; primeira parada será no Parque da Cidade

A partir desta terça-feira (12) mudas de flores serão distribuídas gratuitamente em diversos pontos de Salvador. A ação intitulada Caravana das Flores irá dar início às celebrações da chegada da primavera e terá sua primeira parada no Parque da Cidade.



Em seguida, a ação vai à Praça da Revolução, em Periperi, no dia 19 de setembro. Depois, as mudas de flores serão distribuídas em Cajazeiras, a partir do dia 26.



A Caravana das Flores é uma ação criada pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis) com o objetivo de incentivar o plantio consciente em toda a cidade, democratizar o acesso às mudas e propagar a importância de preservação do meio-ambiente.