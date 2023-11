Carnaval de 2024 terá 800 policiais civis a mais de plantão na Bahia

Cerca de 800 policiais civis da Bahia devem começar a trabalhar justamente no período do Carnaval. São delegados, investigadores e escrivães que foram convocados no último concurso e estão em processo de treinamento. A previsão é que eles terminem a capacitação em janeiro, portanto, estarão na escala de trabalho do Carnaval. Em dezembro terá início outra turma, mas da Polícia Militar, com previsão de conclusão para junho.



O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, comentou sobre o aumento no número de integrantes das duas forças policiais durante a apresentação da Operação Verão, na manhã desta terça-feira (28), no Terreiro de Jesus.