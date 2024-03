INCIDENTE

Carreta tomba em viaduto na BR-324, sentido Salvador

Uma carreta tombou na alça de acesso do KM 616 na BR-324, sentido Salvador, na tarde desta segunda-feira (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos.

Imagens do local mostram o veículo caído perto da pista, enquanto outros ultrapassam pela faixa ao lado. Apesar do incidente, a polícia informou que não teve impacto no trânsito.