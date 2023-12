Carro atola no Porto da Barra ao tentar puxar jet-ski da praia. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um carro atolou na areia da praia do Porto do Barra, em Salvador, e chamou atenção de banhistas em pleno feriado de Natal.



Segundo banhistas ouvidos pelo CORREIO, o motorista do veículo, um Jeep Wrangler, desceu a rampa do Porto para pegar um jet-ski que tinha navegado nas primeiras horas da manhã desta segunda (25) na Baía de Todos os Santos. Porém, ao tentar retornar para o calçadão, o carro atolou na areia da praia.

Banhistas e trabalhadores da praia tentaram retirar o veículo colocando pedaços de madeira sob os pneus e cavando a areia.

De acordo com um banhista que estava fazendo caminhando na praia, ele tentou alertar o dono do carro para que não descesse com o veículo além da área da rampa, mas não foi ouvido.

"Eu cheguei até falar para ele não descer com carro porque ia ficar atolado, mas ele disse que não tinha problema nenhum porque o carro dele dava para voltar tranquilamente devido à resistência do veículo, que também roda na lama. Então, eu decidi deixar para lá e ver a bomba acontecer, e aconteceu", disse um morador da Barra, aposentado.

"Ele foi recolher, entrou de ré, e na saída não conseguiu tirar. Chamaram um guincho particular pra tirar o carro. Já tentaram de tudo, já cavaram, puxaram, e não adiantou nada", contou.

Depois de algumas horas esperando o guincho, o veículo tentou retirar o carro atolado, mas o cabo de aço partiu e quase atingiu banhistas.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) teve de acionar um veículo próprio para conseguir remover o carro.

"O guincho da autarquia foi utilizado. O condutor não foi notificado por não está em situação infracional", disse a Transalvador. O veículo foi, então, retirado. O motorista preferiu não ser identificado e não quis comentar sobre o caso.

A vendedora Célia Maria, que trabalha no Porto há 50 anos, contou que costuma alertar com frequência os motoristas sobre a areia, mas diz que não costuma ser escutada.

"Eu vejo os carros descendo até a areia. Todo mundo fala, eu falo, mas eles não obedecem. Eu canso de falar... se tem a rampa, né? Eles vão até a areia, e a areia afunda. Ele teve sorte que a maré estava baixa", comentou.

Além dos próprios banhistas soteropolitanos, outros turistas que estavam circulando pelo Porto da Barra acompanharam tudo desde o início.

Foi o caso do vendedor Ricardo Estefani Leite, que chegou em Salvador no dia 19, curtiu o Natal na capital baiana, e nesta segunda (25), ficou assistindo a situação do calçaldão.