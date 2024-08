VIOLÊNCIA

Carro de secretaria é atingido durante tiroteio na Av. Vasco da Gama

Viatura da Secretaria Municipal da Mobilidade transitava pela via do BRT no momento

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento dos disparos, que parecem acontecer na comunidade do Alto da Bola, na Federação, e que margeia a avenida. No vídeo, duas pessoas e cachorros correm em meio ao som dos disparos.

Em nota, a Semob informou que a viatura foi atingida enquanto transitava pela via exclusiva do BRT, por volta das 14h. O tiro atingiu a porta traseira do carro. Os agentes que estavam no veículo não ficaram feridos.