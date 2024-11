ACIDENTE

Carro derruba postes, afeta fiação e causa engarrafamento em São Rafael

Veículo bateu de frente com o poste no início da manhã desta terça-feira (12)

Um acidente causa engarrafamento no bairro de São Rafael, em Salvador, no início da manhã desta terça-feira (12). Uma caminhonete bateu de frente e derrubou dois postes, afetando a fiação e interrompendo o trânsito nas imediações. Segundo relatos de motoristas, o acidente já causa um engarrafamento na região, que é muito movimentada no começo do dia.