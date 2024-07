DESCEU LADEIRA

Carro descontrolado atropela três pessoas no Sul baiano

Três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um veículo descontrolado, que invadiu um evento de rua em Barra do Rocha, município no Sul da Bahia, no último domingo (28). Segundo a Polícia Militar (PM-BA), o suspeito, que teria perdido o controle do carro, fugiu do local após o atropelamento.