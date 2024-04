ACIDENTE

Carro invade posto e derruba bomba de combustível na Boca do Rio

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um carro bater na estrutura de um posto de combustíveis, no bairro da Boca do Rio. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29).

Uma testemunha do acidente disse, em entrevista à TV Bahia, que alguns ocupantes do carro foram arremessados para fora do veículo com o impacto da batida. "A motorista estava sem cinto e voou e quase morre. Os outros três estavam em choque", contou.