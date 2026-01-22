Acesse sua conta
Carro que mais deve IPVA na Bahia custa R$ 309 mil e tem R$ 178 mil de dívida

Apenas dez automóveis concentram valores que ultrapassam R$ 1 milhão em impostos não pagos no estado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07:00

Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover Crédito: Reprodução

Mesmo avaliado em R$ 309 mil, um carro de luxo aparece como o maior devedor de IPVA da Bahia, com R$ 178 mil em impostos acumulados. O veículo integra um grupo restrito de automóveis que, juntos, concentram mais de R$ 1 milhão em tributos não pagos no estado, segundo dados da Secretaria da Fazenda.

Trata-se da Land Rover Range Rover SPT 3.0 TD HSE, que soma R$ 178.762,92 em débitos referentes aos exercícios de 2018 a 2024. Logo atrás aparecem modelos da Ferrari, cujas dívidas ultrapassam os R$ 150 mil, mesmo concentradas em um único ano.

Veja os 10 carros com as maiores dívidas de IPVA na Bahia

LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 59.045,92 | 2015 a 2024 por Reprodução
BMW 528 I | 60.306,70 | 2015 a 2024 por Divulgação
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 83.261,95 | 2015 a 2024 por Reprodução
Porche 911 Carrera | 90.943,73 | 2023 e 2024 por Divulgação
TOYOTA HILUX SWSRXAF4D | 99.574,19 | 2018 a 2024 por Reprodução
BMW 435I Coupe | 115.584,06 | 2015 a 2024 por Auto Esporte
FERRARI F12 Berlineta | 128.822,33 | 2024 por Reprodução
LR Range Rover SPT 3.0 TD HSE | 178.762,92 | 2018 a 2024 por Divulgação
1 de 10
LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução

Segundo o diretor de Arrecadação da Sefaz-BA, Augusto Guenem, o IPVA é cobrado anualmente e, quando não é quitado, o imposto sofre multa de 60%. O débito é inscrito na dívida ativa do Estado, passa a ser cobrado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pode ser protestado em cartório. Em valores acima de R$ 20 mil, também há possibilidade de ação judicial de cobrança.

Sem o pagamento do IPVA, o proprietário também não consegue licenciar nem transferir o veículo, o que torna a circulação irregular e sujeita à apreensão.

Apesar das punições, muitos desses veículos seguem com pendências elevadas. Guenem aponta que, por se tratarem de carros de alto valor, boa parte não circula no dia a dia, sendo usada de forma esporádica, o que reduz o risco de apreensão em blitz.

“São carros usados para passeios nos fins de semana, não vistos no dia a dia. Como a possibilidade de passar por uma blitz é menor, os proprietários preferem direcionar o dinheiro para aplicações ou outras finalidades, por se tratar de valores elevados”, afirma.

IPVA 2026 na Bahia: quem pagar antecipado pode garantir desconto de 15%

Quem tem dinheiro em caixa e conseguir antecipar a quitação do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na Bahia em 2026 pode fazer um ótimo negócio: obter um desconto de 15% no valor do imposto. Esta oportunidade, similar à que vem sendo oferecida pelo Estado nos últimos anos, é válida para os proprietários de veículos baianos que fizerem o pagamento integral do imposto em cota única até o dia 10 de fevereiro.

Também há desconto de 8% para quem deixar para fazer a quitação do IPVA na primeira cota do parcelamento, cuja data varia de acordo com o número final da placa do veículo. Já o contribuinte que optar pelo parcelamento do imposto poderá dividir o pagamento em cinco vezes, a partir de março, quando vence a primeira cota para veículos com placas de finais 1 e 2.

Para que o contribuinte possa fazer o parcelamento, o valor devido precisa ser de no mínimo R$ 120. Quem parcelar, além disso, deverá pagar os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito até a data de vencimento da quinta parcela. Outra regra a ser observada com atenção é a de que não se pode perder o prazo de pagamento da primeira cota: se isto ocorrer, o contribuinte deixa de ter direito ao parcelamento em cinco vezes.

Veja tabela de pagamento: 

Calendário do IPVA 2026  Crédito: Divulgação 

Ipva

