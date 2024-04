CHUVA EM SALVADOR

Carro roda em pista molhada e bate em poste no Vale do Canela

Um carro rodou e bateu em um poste após o motorista perder o controle do veículo devido à pista molhada no Vale do Canela, próximo ao Centro Médico do Vale, sentido Comércio. O incidente aconteceu por volta das 6h e não houve feridos. As informações são da Transalvador.