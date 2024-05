POLÍCIA RODOVIÁRIA

Carro roubado em Feira de Santana é recuperado em Simões Filho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu recuperar um veículo em tempo recorde após o roubo. A ocorrência foi registrada no quilômetro 598 da BR-324, na cidade de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS) na manhã desta quarta-feira (08).

Por volta das 8h, a equipe da PRF abordou um Fiat/Strada de cor branca. Durante a fiscalização, os policiais constataram que se tratava do veículo roubado na noite anterior, na cidade de Feira de Santana, no interior do estado.