Carros elétricos produzidos na Bahia terão isenção de IPVA no estado

Como parte dos incentivos para a instalação da fábrica chinesa BYD na Bahia , o governo anunciou que os carros elétricos de até R$300 mil produzidos no estado terão isenção do IPVA. A medida foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante o anúncio da fábrica em Camaçari, nesta terça-feira (4).

Segundo o governador, a medida foi um pedido da presidente da BYD para as Américas, Stella Li. "A senhora [Stella Li], ontem à noite durante a reuniao, pediu que nós estudássemos a isenção ou redução de IPVA e nós estamos aqui garantido que os carros elétricos produzidos na Bahia, com valores até R$ 300 mil, serão isentos de IPVA aqui no estado", afirmou o governador.