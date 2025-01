SALVADOR

Casa do Benin será revitalizada com parceria entre Prefeitura de Salvador e país africano

Prefeito visitou Benin esta semana

Carolina Cerqueira

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 17:55

Bruno Reis e Olushegun Bakari Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, esteve em Benin, na África Ocidental, onde se reuniu com o ministro de Relações Exteriores do país para discutir a revitalização da Casa do Benin, que fica no Centro Histórico de Salvador. O encontro aconteceu no sábado (11).

Bruno Reis e Olushegun Bakari conversaram sobre políticas para ampliar as relações entre a capital baiana e a nação africana, principalmente, no afroturismo.

“Combinamos os detalhes para revitalizar e construir em parceria uma nova Casa do Benin. O que existe hoje será completamente restaurado, requalificado e renovado. O espaço fica no Centro Histórico, no coração da nossa cidade, e as pessoas do mundo todo quando visitam Salvador acabam conhecendo também a história do Benin”, destacou Bruno após a reunião em Cotonou, maior cidade do país africano.

A Casa do Benin é mantida pela Prefeitura e representa a relação ancestral entre os povos beninense e soteropolitano. O atual Benin foi a região de origem da maior parte das pessoas escravizadas trazidas ao Brasil, especialmente, à Bahia.