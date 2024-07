INCÊNDIO

Casa pega fogo e idoso sofre queimaduras graves em Feira de Santana

Um idoso sofreu queimaduras graves em um incêndio na própria casa no bairro Tomba, em Feira de Santana, a cerca de 130 km de Salvador, na tarde de segunda-feira (29). O homem teve ferimentos nas costas, braço e em uma das pernas e precisou ser atendido por equipe do Samu.

Os bombeiros do 2° Batalhão (BBM) atuaram por duas horas até debelarem o incêndio. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Para apagar as chamas, os militares utilizaram duas linhas de combate, uma pela rua Medeiros Neto e outra pela rua Arem. "Uma forma estratégica para confinar a chamas. Utilizamos ainda cerca de 12 mil litros de água. A vítima foi retirada do local por populares antes da nossa chegada", explicou o major BM Márcio Estrela.