VIOLÊNCIA

Jovem é morto por disparo de arma de fogo em Dias d'Ávila

A vítima tinha 22 anos e foi identificada como Maxwellinton Oliveira Amaral. De acordo com a Polícia Militar, Ao chegarem no local do crime os agentes constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.