CULTURA

CASACOR faz homenagem às Mulheres de Pedra e ao Fotógrafo Alexandre Augusto

Edição de 2024 apresenta a Cabana Aruan

Da Redação

Publicado em 7 de setembro de 2024 às 16:34

Imagens retratam o cotidiano de mulheres da Chapada Diamantina Crédito: Divulgação

Na edição de 2024 da CASACOR Bahia, a arquiteta Camila Maia apresenta a Cabana Aruan, um espaço que celebra a arte e a cultura através de homenagens a grandes talentos. O jornalista e fotógrafo baiano Alexandre Augusto é uma das figuras centrais do ambiente, com suas fotografias extraídas do livro Stone Women (Mulheres de Pedra) compondo o cenário.

As imagens retratam o cotidiano de mulheres da Chapada Diamantina, conhecidas por sua coragem e determinação ao enfrentar o árduo trabalho de quebrar pedras. A série fotográfica, que já foi exposta em Salvador e São Paulo, destaca o empoderamento feminino em uma narrativa visual marcante.

Trabalho destaca o empoderamento feminino Crédito: Divulgação

Além de Stone Women, Alexandre Augusto é autor da biografia Moreira da Silva, o Último dos Malandros, uma obra indicada ao Prêmio Jabuti, que mistura pesquisa e narrativa para retratar a vida do icônico sambista carioca Moreira da Silva.

Camila Maia utilizou o trabalho de Alexandre como base para seu projeto, dialogando com o tema central da CASACOR deste ano, “De Presente, o Agora”. Segundo a arquiteta, as fotografias de Alexandre Augusto simbolizam a transformação do presente em algo eterno, uma celebração do empoderamento e da capacidade de moldar o momento atual. “Assim como as mulheres que moldam a pedra, todos nós temos o poder de esculpir o nosso agora”, afirmou Camila, destacando a força simbólica do trabalho exposto.

Arte e cultura se entrelaçam no trabalho Crédito: Divulgação