Casal é investigado por compra de celulares com moeda falsa no interior da Bahia

A Polícia Federal deu cumprimento a dois mandados de buscas domiciliares e um mandado de prisão preventiva na última segunda-feira (10) envolvendo um casal residente em Juazeiro do Norte (CE) que aplicava “golpes” na região de Juazeiro, no norte da Bahia, e Petrolina (PE).

A investigação aponta que os suspeitos entravam em contato, via rede social, com a pessoa interessada na venda de aparelho telefônico. Depois eles marcavam a entrega em local público e pagavam a negociação através de notas de real falsas. As vítimas só tinham conhecimento que se tratavam de células falsas posteriormente, quando o casal já havia retornado para sua residência em Juazeiro do Norte, onde revendiam os aparelhos.