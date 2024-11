BATIDA

Casal morre em acidente envolvendo três veículos na BR-101, na Bahia

Outras três pessoas ficaram feridas

Um casal morreu em um acidente envolvendo três veículos no trecho de Sapeaçu da BR-101, na Bahia, na noite da quinta-feira (14). Os mortos foram identificados como Luis Carlos Brandão dos Santos e Rosangela Silva de Santana Brandão.

Segundo informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que o casal estava, um Fiat Mobi, bateu de frente com uma caminhonete Dodge Ram. Um terceiro veículo, esse um Fiat Punto, vinha atrás e conseguiu desviar dos dois carros batidos, mas acabou saindo da rodovia e capotando. Três pessoas que estavam nesse carro ficaram feridas, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas. Já o motorista da caminhonete fugiu do local.

Por conta do acidente, a via chegou a ficar parcialmente interditada na madrugada, mas a situação foi normalizada depois que os carros foram retirados do local, já pela manhã.