TRANSMISSÃO ACELERADA

Casos da febre Oropouche sobem para 49 na Bahia

Cidades no sul registraram aumento

A Bahia já registra 49 casos de febre Oropouche neste ano. Os dois novos positivos foram confirmados em Matuipe (2 casos, ao todo) e Tapeorá (3), ambos no sul da Bahia. As outras cidades baianas com registros de casos são: Teolândia (22), Laje (10), Valença (10 e Salvador (1).