SAÚDE

Casos de catapora na Bahia cresceram 216% nos últimos quatro anos; veja outras doenças

Os municípios com mais casos de catapora no ano passado foram Salvador (406), Feira de Santana (91) e Prado (43)

Vitor Rocha

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 03:00

Vírus Crédito: Shutterstock

Nos últimos quatro anos, os casos de catapora (varicela) na Bahia aumentaram 216%, conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Em 2020, foram registrados 384 diagnósticos confirmados, enquanto em 2024 esse número saltou para 1.214. A situação pode se agravar em 2025, já que, segundo o Conselho Nacional dos Municípios (CNM), 84 cidades baianas enfrentam falta da vacina contra a doença.

Os municípios com mais casos de catapora no ano passado foram Salvador (406), Feira de Santana (91) e Prado (43). No entanto, os números apresentados pela Sesab diferem ligeiramente dos registrados pelo Ministério da Saúde, que contabilizou 1.264 casos confirmados e apontou a Bahia como o estado brasileiro com o maior número de diagnósticos de varicela.

A entidade federal explica que a doença afeta principalmente crianças e é infecciosa, altamente contagiosa e geralmente benigna, sendo mais comum entre o final do inverno e o início da primavera. Entre os sintomas possíveis estão manchas vermelhas, bolhas no corpo, mal-estar, cansaço, dor de cabeça, perda de apetite e febre baixa. Com o tempo, as bolhas evoluem para pequenas vesículas com líquido claro, que escurece e seca, causando coceira intensa.

Outro reflexo da circulação do vírus varicela-zoster é o aumento de 61% nos casos de herpes-zoster no mesmo período. Em 2024, a Bahia registrou 123 diagnósticos, um acréscimo em relação aos 76 de 2020. As cidades mais afetadas foram Salvador (31), Juazeiro (5) e Eunápolis (4).

Meningite

A meningite também apresentou crescimento expressivo na Bahia nos últimos quatro anos, com um aumento de 141%. O estado passou de 185 casos confirmados em 2020 para 446 em 2024. No caso específico da meningite meningocócica tipo C, 62 cidades relataram escassez de vacinas, segundo o CNM. Os municípios com mais diagnósticos no ano passado foram Salvador (152), Feira de Santana (17) e Vitória da Conquista (13).

Segundo o pediatra Dr. Derli Gouvêa, a meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro. Os sintomas incluem febre alta repentina, dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, náuseas, vômitos, confusão mental, dificuldade de concentração, convulsões, fotofobia, manchas vermelhas na pele e recusa alimentar. Em bebês, também podem ocorrer casos de moleira tensa e irritabilidade extrema.