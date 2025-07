JEQUIÉ

Menina de oito anos morre enforcada em rede de descanso

Bárbara Elen Silva dos Santos se prendeu na rede acidentalmente, na noite de quarta-feira (23)

Uma menina de oito anos morreu enforcada em uma rede de descanso, na noite de quarta-feira (23), em Jequié, no Sudoeste do estado. >

De acordo com informações da Polícia Civil, a criança, identificada como Bárbara Elen Silva dos Santos, teria se enforcado acidentalmente enquanto estava na rede, na residência em que morava com a família, no bairro de Cidade Nova. >