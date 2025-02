BANALIZAÇÃO DA VIDA

Casos de disparo de arma de fogo em brigas em Salvador e RMS sobem 31%

34 casos foram registrados em 2024

O dono de bar Yuri Oliveira Silva, de 45 anos, se envolveu em uma briga de trânsito no bairro do Cabula, em Salvador, e acabou sendo morto com disparos de arma de fogo, no mês de outubro do ano passado. Tudo começou porque o autor do crime alegou que Yuri havia fechado a via para outros carros ao estacionar em uma vaga. Durante a discussão, o homem o executou. O crime, que chocou a família do comerciante, não foi isolado. Em Salvador e Região Metropolitana, os casos de disparos de arma de fogo em 2024 subiram 31% em relação ao ano anterior. >