NAVEGAÇÃO

Catamarãs de Morro de São Paulo voltam a operar sem restrições

Também operam normalmente hoje e com bom movimento de embarque as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía-de-Todos-os-Santos e começaram a sair às 8h do Terminal Náutico. No roteiro do tour, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno às 17h30 para Salvador. A tarifa do passeio é R$ 100.