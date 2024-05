FÉ

Católicos participam da Caminhada com Maria do Imbuí ao Stiep

Procissão aconteceu na manhã deste domingo (26) e reuniu homens devotos de diversas paróquias de Salvador

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 26 de maio de 2024 às 15:27

Caminhada com Maria acontece todo ano no mês de maio Crédito: Ana Albuquerque/ CORREIO

“Nossa Senhora é tudo para mim”. Aposentado, Joaquim Santos, 66 anos, acordou cedo e saiu de Buraquinho, na Região Metropolitana, para se juntar a outros devotos da santa no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí. “Por intermédio dela, eu acredito que só Nossa Senhora pode salvar a humanidade. Por tudo que já passei na minha vida, a mão dela me salvou. Sem ela, eu não sou nada”.

Centenas de homens católicos participaram na manhã deste domingo (26) da 16ª edição da Caminhada com Maria, realizada anualmente pelo Grupo de Oração Terço dos Homens (GOTH's). A programação teve início com a recitação do Ofício de Nossa Senhora, seguida da santa missa no santuário. Após a celebração, a procissão saiu do bairro do Imbuí em direção à estrada do Curralinho até o Santuário Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, no Stiep.

“O Terço dos Homens é um momento muito importante para a vida da igreja, dos homens e da família. Sempre esteve no coração de Nossa Senhora esse desejo da caminhada. A essência é mostrar aos homens e as famílias que não somos órfãos. Com o terço dos homens, eles se santificam e louvam o coração de Jesus”, afirma o padre e assistente eclesiástico do Terço dos Homens, Jaciel Bezerra.

Até o santuário mãe, inúmeras demonstrações de fé em Nossa Senhora, como a do taxista Frederico Vilas Boas, 51 anos. “Passei por uma grave situação de enfermidade, a ponto de desistir da vida. Foi Nossa Senhora que me trouxe de volta. Sou só gratidão”. Também devoto, o aposentado Fernando Dias, 65 anos, fez questão de prestar homenagens à mãe de Jesus: “Participo do Grupo do Terço de Homens há 15 anos. Hoje é momento do meu grupo e eu, como peregrino, estou sempre aqui. Peço paz, sossego para mim e minha família. Quando tenho algum obstáculo, recorro a ela. É só graça”.

Histórias de fé

Aposentado, Feliciano Conceição, 71 anos, é devoto de Nossa Senhora antes mesmo de nascer. “Dentro da barriga de minha mãe, Nossa Senhora já me acompanhava. Tudo que eu tenho e que eu sou hoje atribuo a ela: família, pertences, união. Eu não me perturbo com nenhum problema na minha vida porque sei que ela está sempre intercedendo. Tudo que eu sou, eu agradeço a devoção, fé e confiança que tenho nela”.

Homens católicos de diversas paróquias participaram da caminhada Crédito: Ana Albuquerque/ CORREIO

Feliciano participa da caminhada há 8 anos. “Rezo o terço e louvo Maria através da oração. A caminhada é, para mim, uma coroação de todos esses exercícios de fé que faço durante o ano”, complementa.

A caminhada chegou ao Santuário Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt por volta das 10h. No caminho, mulheres se juntaram à procissão, entoando cânticos católicos e acompanhando as orações. Morador do Imbuí, o aposentado Josapah Costa, seguiu a caminhada entre os homens que carregavam o terço. Ele frequenta a igreja há mais de 35 anos.