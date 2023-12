CCR Metrô Bahia abre 20 vagas de emprego

A CCR Metrô Bahia abriu 20 vagas para agente de atendimento e segurança (AAS). Os candidatos devem ter ensino médio completo, conhecimento intermediário em pacote Office e experiência em atendimento ao público.



As pessoas interessadas em se candidatar podem se inscrever gratuitamente até a próxima quinta-feira (4) no site da concessionária.



As informações completas estão disponíveis na plataforma de seleção. Segundo a empresa, o salário é compatível com o mercado e as pessoas selecionadas irão atuar em Salvador.