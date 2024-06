RECUPERADO

Celular de turista italiano roubado em Salvador é encontrado em Santo Estêvão

Um celular de um turista italiano, roubado na Praça Barão do Rio Branco, no bairro de Nazaré, foi recuperado na cidade de Santo Estêvão. O crime ocorreu em abril deste ano, quando o homem passava férias na capital baiana.

Segundo a Polícia Civil, investigações realizadas pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) apontaram que o aparelho estava na cidade de Santo Estevão, onde foi recuperado pelos policiais. Por meio do consulado da Itália, as equipes conseguiram contato com a vítima, possibilitando a entrega do celular.