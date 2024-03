INAUGURAÇÃO

Central de acessibilidade de Salvador terá atendimentos em audiodescrição e Libras

Espaço fica na Rua Torquarto Bahia, no Comércio; intérpretes vão atender de forma virtual e presencial

Publicado em 12 de março de 2024 às 11:50

Central de acessibilidade da Prefeitura vai promover mais inclusão de pessoas com deficiência auditiva e visual em Salvador Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A prefeitura de Salvador inaugurou nesta terça-feira (12) a Central de Acessibilidade Comunicacional de Salvador (Cacs). Localizado na Rua Torquarto Bahia, Edifício Amerino Portugal, no Comércio, o espaço vai realizar capacitações e garantir atendimentos em audiodescrição e Libras nos serviços públicos municipais.

O local também poderá formar anualmente 120 pessoas em audiodescrição e 200 pessoas em Libras, além de ter a capacidade de realizar 5 mil atendimentos nos serviços

A entrega da estrutura foi feita pelo prefeito Bruno Reis e pelo titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães. A iniciativa é fruto de um compromisso do planejamento estratégico da atual gestão, dentro do eixo Capital da Igualdade Social.

“No passado, não muito próximo, não existia nenhuma política nessa cidade voltada para as pessoas com deficiência, em especial aos surdos, cegos e de baixa visão. Hoje nós temos uma política institucionalizada e uma série de ações que viraram referência no Brasil. A central que entregamos nesta manhã era mais um compromisso”, destacou Bruno Reis.

Um edital no valor de R$12 milhões será destinado para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que prevê ações para pessoas com deficiência que integram essa faixa etária.

Funcionamento

A Cacs foi montada para que intérpretes atendam de forma virtual e, se houver necessidade, presencialmente as demandas das pessoas surdas, cegas e com baixa visão que residem na cidade, oportunizando o atendimento com acessibilidade, qualidade e brevidade necessárias, nas áreas de saúde, educação, dentre outras. Uma equipe fixa composta por cinco intérpretes de Libras e dois audiodescritores atuarão no local.

Por exemplo, se uma pessoa surda ou cega precisar de um atendimento público, ela pode solicitar o auxílio da central em busca de mediação. Isso vale também para os servidores, a exemplo dos médicos que podem contatar o espaço, a qualquer momento, se ocorrer alguma dificuldade nas consultas.

A Cacs funcionará das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para entrar em contato com um intérprete de Libras, basta acionar os telefones (71) 99210-5814, 99694-1101, 99605-1101, 99970-1101 e 99997-1101. Já quem necessitar de serviços para pessoas com deficiência audiovisual pode contatar a central através dos números (71) 99910-1101 e 99722-1101.

“A central vai oferecer capacitação a servidores e pessoas da sociedade civil. Já começamos as qualificações com uma turma da Salvamar. Estaremos com turmas do CadÚnico, da Saúde. A ideia também é que o espaço, em algum momento, funcione por demanda. Se alguma secretaria tiver algum evento específico ou festivo, por exemplo, ali haverá intérpretes promovendo inclusão”, explicou Júnior Magalhães.