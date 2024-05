ANARRIÊ COM ALELUIA

Centro Histórico de Salvador será palco para 25 dias de festa em louvor a Santo Antônio e São João

Uma vila gastronômica composta por barracas, carrinhos e food trucks estará no bairro

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de maio de 2024 às 13:48

festa em louvor a Santo Antônio e São João Crédito: Divulgação

Pelo terceiro ano consecutivo Salvador realizará 25 dias de festa para celebrar Santo Antônio e São João, da maneira mais autêntica e com uma rica programação que vai garantir festa e diversão para toda a família.

O São João do Centro Histórico vai tomar conta das ruas, largos, praças, dos casarões e instituições da Praça da Sé ao Santo Antônio Além do Carmo oferecendo programações em dois circuitos : o “Prá Lá de Bão”, que é completamente gratuito e o “Pra Ficá Mió”, realizado pelos bares, restaurante e lanchonetes que fazem parte da Rota Sabores do Interior.

E a festa começa no dia primeiro de junho, no Santo Antônio Além do Carmo, com a programação da Paróquia, que celebra 430 anos da devoção a Santo Antônio. No mesmo dia primeiro no Largo e idealizada pela ABFEST – Associação dos Barraqueiros de Festas, será montada uma vila gastronômica composta por barracas, carrinhos e food trucks que comercializam comidas e bebidas e será aberto o Bazar da Paróquia, realizado no adro da igreja.

Também será aberta ao público a exposição ANTONIOS, idealizada e realizada pelo artista visual Mario Edson no ME Ateliê da Fotografia, na Ladeira do Boqueirão. Mário Edson ainda coordena a realização de um oratório gigante que será montado em pleno Largo do Santo Antônio.

Nos dias 11, 12 e 13 o artista visual Rodrigo Guedes abre sua casa para mais uma edição do seu lindo oratório em louvor ao santinho. Este ano o tema é “Santo Antônio, a Bahia te festeja com alegria”. E tudo isso acontece com o Largo do Santo Antônio e a Rua Direita ricamente decorados.

Muito forró

Os shows de forró pé de serra começam no dia 09, no Coreto Musical Santo Antônio, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo; depois tomam conta do Largo do Cruzeiro do São Francisco, a partir do dia 10, onde está montada a Estação de Forró São João; e seguem animando todo mundo a partir do dia 13 no Coreto Dona Flor, no Largo do Pelourinho.

Enquanto isso pais e filhos poderão brincar nas barracas de jogos tradicionais montadas no Terreiro de Jesus. O nosso Gonzagão – interpretado pelo ator Vitório Emanuel – volta a circular pelos circuitos fazendo aparições surpresa, cantando acompanhado de um sanfoneiro. As quadrilhas juninas tomam conta da Praça da Cruz Caída nos dias 22, 23 e 24 e dão um show.

No Circuito Pra Ficá Mió” acontece a Rota Gastronômica Sabores do Interior, com a participação de 49 bares, restaurantes e lanchonetes do Centro Histórico que criaram menus especiais, temáticos, com preços também especiais, para oferecer aos visitantes.

Construída em acordo com a comunidade dos vários locais, a festa junina do Distrito Cultural do Centro Histórico de Salvador busca valorizar este lugar especial da Bahia, respeitando seu patrimônio, gerando trabalho, renda e oportunidades para comerciantes, moradores e fomentando o empreendedorismo.