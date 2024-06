CEO da Acelen recebe Título de Cidadão Baiano no Plenário

Durante sessão especial no Plenário do Palácio Luís Eduardo Magalhães, o engenheiro e CEO da Acelen, Luiz de Mendonça, recebeu o Título de Cidadão Baiano. A homenagem ocorreu nesta manhã (7), às 10h.

“Os baianos quase me fizeram chorar hoje. Muita emoção e muita honra. Trabalho na Bahia há mais de 20 anos e é uma honra para mim. Na verdade, tenho que reconhecer a minha equipe, meus companheiros. Eu sou o homenageado, mas eles que merecem”, expressa Luiz.

A Bahia sempre esteve próxima da Acelen por ser o centro e a base da refinaria, segundo Luiz. A empresa, que existe há mais de 70 anos, foi a primeira refinaria do Brasil e está há dois anos e meio no estado, localizada em São Francisco do Conde. O paulista se tornou o CEO da Acelen em 2021.