BAIRRO DA PAZ

Ceparh realiza ação solidária no Dia do Planejamento Familiar

Na ocasião, serão oferecidos a colocação de DIU, injetável e pílulas anticonceptivas

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 10:28

Imagem ilustriva Crédito: Shutterstock

O Centro Médico Elsimar Coutinho Day Hospital (Ceparh) realizará no dia 18 de maio um evento para celebrar o Dia do Planejamento Familiar. O centro oferece assistência à população, com atendimentos particulares, através do SUS e também cotas de gratuidade, o que reforça o compromisso em fornecer acesso à saúde para todas as camadas da sociedade.

A ação acontecerá no posto de saúde do bairro da Paz, das 8h às 12h, com o propósito de atender 100 famílias que buscam orientações sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos com a presença de uma equipe formada por médicos e enfermeiros.

Na ocasião serão oferecidos, por exemplo, a colocação de DIU, injetável e pílulas anticonceptivas. A equipe fará o encaminhamento de pacientes que desejam fazer laqueadura e vasectomia. Os procedimentos serão realizados no CEPARH após triagem e indicação médica.

Além da ação que será realizada no bairro da Paz, o Ceparh também organiza uma solenidade na instituição que ocorrerá no dia 21 de maio a partir das 9h. A abertura da cerimônia será realizada por Charlotte Coutinho, presidente do Ceparh.