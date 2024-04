TRÁFICO DE DROGAS

Cerca de 57kg de maconha são apreendidos pela polícia no centro sul da Bahia

O cão farejador K-9 Kaleu sinalizou a presença da substância ilícita em uma caixa de papelão e em uma mala preta

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 15:10

PRF Crédito: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 56,75kg de maconha no bagageiro de um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Alagoas. A abordagem ocorreu no município de Encruzilhada, no centro sul da Bahia na tarde do domingo (21).

O cão farejador K-9 Kaleu sinalizou a presença da substância ilícita em uma caixa de papelão e em uma mala preta durante fiscalização do veículo. Ao prosseguir com os procedimentos de fiscalização, a equipe policial identificou a existência de 60 tabletes grandes e 11 pequenos com substância análoga à maconha, somando quase 57kg da droga.

O passageiro responsável pelas bagagens foi identificado pelos policiais, alegando que entregaria os tabletes no município de Cândido Sales, também localizado no centro sul do estado, e que receberia uma quantia em dinheiro pelo serviço.