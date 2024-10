CLIMA

Céu claro com poucas chances de chuva: confira a previsão do tempo para Salvador

Salvador deve passar grande parte da semana com céu claro, com poucas chances de chuva. A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal) é válida para a semana iniciada nesta segunda-feira (07) até o próximo domingo (13).

Entre segunda e quarta-feira (09), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com poucas chances de chuva a qualquer hora do dia. Durante os três dias a temperatura varia entre 22 °C e 31 °C. Os ventos podem chegar a 37 km/h.

Já na quinta (10) e sexta-feira (11), a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuvas fracas. As chances de precipitação ficam entre 20 e 30%, enquanto os ventos variam entre 27 e 29 km/h e temperatura oscila dos 22 °C aos 30 °C.

O final de semana, com o feriado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Dia das Crianças no sábado (12), também terá céu claro a parcialmente nublado, com chuvas a qualquer hora do dia. A previsão é que os ventos cheguem até 36 km/h, enquanto a temperatura fica entre 24 ºC e 30 ºC. As chances de chuva são 10% para os dois dias.