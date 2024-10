DIA DAS CRIANÇAS

Edição do CORREIO desta sexta (11) terá balde de pipoca lúdico para criançada

Jornal do dia com produto exclusivo custará R$ 7,50

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 17:59

Balde de pipoca especial de Dia das Crianças Crédito: Divulgação

Nada combina melhor com criança do que guloseimas e diversão. Pensando nisso, o CORREIO traz para a edição desta sexta-feira (11) um balde de pipoca personalizado com dois jogos para fazer a alegria da criançada. O jornal do dia com o produto exclusivo custará R$ 7,50.

O balde tem estampa exclusiva com o tema Aventura Espacial e é interativo, pois possui duas atividades para as crianças, ajudando o astronauta a chegar no Planeta Pipoca.

"Para a campanha do Dia das Crianças deste ano, conectamos o universo lúdico infantil à temática espacial. A estrela da campanha é um balde de pipoca exclusivo, que traz atividades interativas, criando uma jornada intergaláctica onde as crianças exploram planetas, enfrentam desafios e, claro, se divertem com pipoca! O balde é um convite para uma experiência completa, unindo diversão e delícias", explica a gerente de mercado leitor do jornal, Mara Salmeron.