28 DE SETEMBRO

CORREIO participa do Dia Mundial do Jornalismo

O CORREIO participa neste sábado (28) do Dia Mundial do Jornalismo (World News Day), uma iniciativa global que reúne cerca de cem veículos jornalísticos em um esforço conjunto para compartilhar reportagens de todo o mundo em um único dia.

O Dia Mundial do Jornalismo é organizado pelo Fórum Mundial de Editores (WEF), entidade ligada à World Association of News Publishers (WAN-IFRA), e pela Canadian Journalism Foundation (CJF).

O tema desta edição da campanha foi desenvolvido pelo Project Kontinuum – uma incubadora liderada pelo fundador do Daily Maverick, da África do Sul, Branko Brkic.

Os leitores do CORREIO poderão acompanhar as publicações nas redes sociais oficiais do jornal.