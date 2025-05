FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATOS

Chamadão das Artes Cênicas vai ofertar até R$ 250 mil por projeto; veja como se inscrever

Inscrições seguem até dia 11 de junho e propostas devem ser nos segmentos de Teatro, Dança e Circo de Salvador

O Chamadão das Artes Cênicas vai contemplar propostas artísticas de Salvador nos segmentos de Teatro, Dança e Circo com até R$ 250 mil por projeto. As inscrições para a Chamada Pública nº 04/2025 está aberta até 11 de junho. >

O edital foi lançado nesta terça-feira (13), pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), e pode ser consultado no site da FGM, onde também está disponível o formulário de inscrição. As informações também foram publicadas na edição desta terça do Diário Oficial. >