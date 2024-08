SALVADOR

Chame-Chame recebe academia ao ar livre nesta quinta (22)

A prefeitura de Salvador vai inaugurar mais uma academia ao ar livre nesta quinta-feira (22), na Avenida Centenário, no Chame-Chame. O ponto é em frente ao posto de gasolina na entrada do Calabar, e a abertura oficial acontece às 7h. Com esta nova inauguração, a capital baiana passará a ter um total de seis Academias Salvador em menos de dois meses, contabilizando mais de 21 mil atendimentos e mais de 27 mil agendamentos.

O serviço é gratuito e oferece prática de atividade física em equipamentos de musculação, acompanhados por profissionais qualificados para orientar os usuários. Além das atividades em equipamentos, as academias proporcionam aulas coletivas com orientação de especialistas.

Para participar, é necessário agendar através do aplicativo MUDE, disponível gratuitamente na App Store e Play Store. Cada aluno pode reservar até duas aulas por dia, de diferentes modalidades, apresentando documento com foto para acesso.

Em dois meses, foram inauguradas academias no Dique do Tororó, Cajazeiras, Mané Dendê, Imbuí, Itapuã e agora no Chame-Chame. Até o final do ano, a previsão é de 20 unidades no total.