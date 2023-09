Chefe da Conder e apoiado por Rui, Trindade desiste de disputar a prefeitura de Salvador

Apontado como um dos pré-candidatos da base aliada ao PT na corrida pela prefeitura de Salvador, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), José Trindade (PSB), anunciou nesta sexta-feira (01) a desistência de concorrer ao comando da capital em 2024. Em comunicado distribuído à imprensa, Trindade garantiu que a decisão tem caráter irreversível.



O anúncio foi feito na véspera da primeira reunião do conselho político do governo Jerônimo Rodrigues, que vai discutir neste sábado (02) a estratégia dos partidos governistas para as eleições municipais do ano que vem. A desistência, segundo Trindade, está ligada à intervenção cardíaca a que foi submetido recentemente. “Estou muito bem após o procedimento, tenho trabalhado com a mesma intensidade à frente da Conder, mas precisarei ser mais rigoroso nos cuidados com a saúde nos próximos meses para que a recuperação seja plena e rápida", justificou.