Chupeta de ouro, carro e casa de luxo: traficante preso tinha vida de alto padrão

O traficante é de Juazeiro, mas vivia em Aracaju, nesta casa de luxo. Equipes da Operação Astreia, deflagrada pelas Polícias Federal e Militar da Bahia, com apoio da PM de Pernambuco e do Ministério Público Estadual, efetuaram a prisão nesta terça.

"Estamos com as equipes nas ruas, cumprindo as ordens judiciais e buscando todos os materiais ilícitos. A Operação Atreias é mais uma iniciativa integrando as forças federal e estadual da Bahia", declarou o Delegado Regional da Polícia Federal, Marcelo Siqueira.