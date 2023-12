Chuvas, raios e trovões: Salvador registra rajadas de vento acima de 63 km/h

Além das fortes chuvas, raios e trovões, Salvador registrou rajadas de vento acima de 63 km/h no final da tarde desta quarta-feira (20). Este o maior pico registrado no ano de 2023.



Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), isso se deu em decorrência da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que também provocou alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e quedas de energia pela cidade.



Ainda de acordo com o órgão, a normal climatológica esperada para todo o mês de dezembro é de 63,4mm. Porém, em apenas duas horas, em diversos pontos da capital, foram registrados acumulados de chuva em torno dos 50,0mm, com na região da Palestina.