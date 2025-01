CHUVAS MODERADAS

Onde vai chover mais? Confira previsão do tempo para a Bahia nesta semana

Tempo chuvoso segue até sexta (17)

A partir desta terça (14), as chuvas terão intensidade entre fraca a moderada na Bahia. A previsão de continuidade do tempo instável é para quase todo o estado, no entanto, os maiores volumes são esperados no setor centro-oeste do estado. O tempo chuvoso deve persistir na Bahia até a próxima sexta-feira (17), segundo o serviço de meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).