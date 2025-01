ESTADO EM ALERTA

Saiba quais são as estradas baianas afetadas pelas chuvas

Em toda a Bahia, 65 cidades foram afetadas pela quantidade de água registrada em curtos períodos de tempo

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 20:13

Imagem Ilustrativa/ Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em decorrências das fortes chuvas que atingem todo o estado, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra/SIT) realiza o monitoramento das rodovias baianas desde a última sexta-feira (10). As Unidades de Operação do Interior (UOP) estão em alerta permanente e monitorando a situação das rodovias estaduais. Até o momento, foram registradas 13 ocorrências.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), até as 18h desta segunda-feira (13), houve registro de ocorrências em 65 cidades baianas, com um total de 236 desabrigados, 878 desalojados e 2 feridos. Os municípios de Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe e Floresta Azul decretaram situação de emergência.

Os municípios afetados, até o momento, são: Adustina, Alagoinhas, Amargosa, Andorinha, Aurelino Leal, Barreiras, Boa Vista do Tupim, Caém, Camaçari, Campo Formoso, Cansanção, Castro Alves, Catu, Cipó, Coaraci, Conde, Dias D'Ávila, Euclides da Cunha, Firmino Alves, Floresta Azul, Guaratinga, Ibicaraí, Ibicuí, Iguaí, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, ⁠Itajú do Colônia, Itajuipe, Itapebi, Itapetinga, Itaquara, Itatim, Itiúba, Itororó, Jacobina, Jaguaquara, Jaguarari, Jequié, Jiquiriçá, Jucuruçu, Luis Eduardo Magalhães, Macururé, Madre de Deus, Maiquinique, Maragogipe, Morro do Chapéu, Paulo Afonso, Pindobaçu, Poções, Pojuca, Quijingue, Rafael Jambeiro, Rio Real, Ruy Barbosa, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Inês, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Tucano, Ubatã, Uruçuca, Valença.

Veja onde foram as ocorrências registradas:

1 - BA-671: Itaju do Colônia - Palmira – Jussari (Sul da Bahia)



O tráfego de veículos no desvio ao lado da ponte sobre o Rio Nova Alegria, entre o distrito de Palmira e Itajudo Colônia, que encontra-se em construção, já foi liberado na tarde desta segunda-feira (13). O desvio havia sido afetado devido às fortes chuvas do último sábado (11). A equipe técnica da Seinfra está realizando os reparos no local.

2 - BA-283: Guaratinga - Povoado de São João do Sul (Sul da Bahia)

Alguns pontos de atoleiro foram registrados na BA-283, entre Guaratinga e o povoado de São João do Sul, devido às chuvas na última sexta-feira (10). Os serviços de limpeza de pista na rodovia serão iniciados assim que houver a melhoria das condições climáticas da região. A passagem de veículos no local está normal, porém o motorista deve trafegar com atenção.

3 – Rodelas (Vale São Franciscano da Bahia)

Em Rodelas, o grande volume das chuvas fez com que a água atravessasse sobre a passagem molhada localizada na entrada das Agrovilas VII e VIII na última sexta-feira (10). A equipe técnica está fazendo o monitoramento da estrutura da passagem molhada. O trânsito no local está normalizado.

4 - BA-172: Santa Maria da Vitória – Santana (Sul da Bahia)

O grande volume das chuvas fez com que a água invadisse a pista em alguns pontos da BA-172, próximo à Santa Maria da Vitória, no último sábado (11). O nível da água já diminuiu e não houve danos no pavimento. A equipe técnica da Seinfra realiza o monitoramento da situação do trecho. O tráfego de veículos está normal.

5 - BA-262: Floresta Azul (Sul da Bahia)

Em Floresta Azul, a bateria de bueiro celular de alívio implantada pela Seinfra nas imediações da ponte localizada no acesso à sede municipal à BA-262 evitaram que a elevação do nível d’águainvadisse as casas do bairro situado às margens do Rio Salgado na última sexta-feira.

6 - BA-314: Entr. BR-407 (Barrinha) - Distrito de Pilar

Um dos encontros da ponte sobre o Rio da Melancia, que fica na BA-314, trecho entre o entroncamento da BR-407 (Barrinha) e Pilar, apresentou pequenas fissuras na pavimentação asfáltica neste domingo (12). A equipe técnica realizou uma inspeção no local e verificou que a estrutura da ponte permanece intacta. Nesta segunda-feira (13), a equipe responsável pela manutenção da rodovia iniciou os serviços de recuperação dopavimento fissurado com massa asfáltica quente (CBUQ).

Na última intervenção no local, que foi feita pelo Consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, o material usando foi com massa asfáltica fria mais aberta facilitando a infiltração de água das chuvas na interface entre o concreto e o solo do encontro. Por ser uma ponte antiga, a mesma não possui laje de transição.

7 - BA- 026: Varzedo - Entr. BA 539 (P/ São Miguel das Matas) (Recôncavo)

Houve deslizamento de terra na noite de sexta-feira e após limpeza da rodovia o tráfego já está normalizado.

8 - BA-156: Acesso ao povoado de Caldeiras – Caetité (Centro Sul da Bahia)

Um bueiro cedeu no bordo da pista na BA-156, próximo ao povoado de Caldeiras, em Caetité, que fica entre o entroncamento da BR-430 e Tanque Novo, após as chuvas na região neste domingo (12). A equipe responsável pela manutenção da rodovia já foi acionada para tomar as providências necessárias. O tráfego está normal.

9 - BA-130: Itagibá – Entroncamento da BR-030 (Dário Meira) (Centro Sul da Bahia)

O grande volume de chuvas fez com que a água do córrego às margens da BA-130, entre Itagibá e o entroncamento da BR-030 (Dário Meira), invadisse a pista no último final de semana. A equipe técnica da Seinfra fez uma inspeção na manhã desta segunda-feira (13) e constatou a redução do nível de água no local e que não houve comprometimento da pavimentação. O trânsito de veículos já foi normalizado.

10 - BA-130: Entroncamento da BR-330 – Itagi (Centro Sul da Bahia)

Uma queda de árvore foi registrada no KM 0,3 da BA-130, entre o entroncamento da BR-330 até Itagi, devido às chuvas na madrugada desta segunda-feira (13). Os serviços de retirada da árvore e limpeza da pista já foram realizados pelo Consórcio CIMURC em parceria com a prefeitura do município. O tráfego de veículos no trecho já foi liberado.

11 – Acesso ao distrito de Bate-Pé, em Vitória da Conquista (Sudoeste da Bahia)

O aterro cedeu no KM 6.7 do acesso ao distrito de Bate-Pé, em Vitória da Conquista, que está passando por pavimentação, durante as chuvas do último final de semana. Os serviços de reparo no local já foram feitos pela empresa responsável pela obra. A passagem de veículos no local está normal.

12 – BA-220, entre Aribicé e Euclides da Cunha (Nordeste da Bahia)

O grande volume das chuvas na BA-220, próximo ao povoado de Nova Trindade, entre Aribicé e Euclides da Cunha, que está passando por restauração, desta segunda-feira (13) fez com que a água do rio invadisse a pista. A equipe técnica da Seinfra monitora a situação no local e realizará os serviços de reforço de drenagem. Com a redução do nível de água, o tráfego de veículos já está normalizado.

13 –Acesso à BA-220, entre os povoados de povoados de Pinhões e Carnaíba, em Euclides da Cunha (Nordeste da Bahia)